Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen Karakese, Özerli, Ocaklı ve Yeşil mahallelerinde iyileştirme çalışmaları yürüttü.

Su baskını yaşanan 45 hanenin 28'inde su tahliyesi ve temizlik işlemleri tamamlandı.

Dere yatakları ve köprü geçişlerinde biriken rüsubatın temizlenmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürüten ekipler, bölgedeki tıkanıklıkları gidermek ve ihtiyaç duyulan noktalarda menfez açmak için iş makineleriyle görev yaptı.

Karakese ve Özerli köprülerinde güçlendirme ve onarım işlemlerinin sürdüğü bölgede Abuzer Deresi ile Kuzuculu Deliçayı'nda biriken malzemeler temizleniyor.

Ekipler, yağış nedeniyle çöken noktalarda dolgu, yollarda ise temizlik ve çukur doldurma çalışması gerçekleştiriyor.