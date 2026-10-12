Hatay Erzin\'de 35 CAU 18 plakalı otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 CAU 18 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.