Hatay Erzin'de yunuslar botun peşine takıldı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi

Hatay Erzin'de yunuslar botun peşine takıldı, o anlar cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Erzin'deki Burnaz Sahili açıklarında seyreden bota bir grup yunus eşlik etti. Yunusların su yüzeyine peş peşe sıçrayarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HATAY'ın Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde su yüzeyine çıkan yunuslar, cep telefonuyla görüntülendi.
Burnaz Sahili açıklarında ilerleyen bota bir grup yunus eşlik etti. Yunuslar, su yüzeyine peş peşe sıçrayarak ilerlemesi ortaya renkli görüntüler çıktı. Yunusların bota eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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