Hatay Erzin'de yunuslar botun peşine takıldı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi

HATAY'ın Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde su yüzeyine çıkan yunuslar, cep telefonuyla görüntülendi.

Burnaz Sahili açıklarında ilerleyen bota bir grup yunus eşlik etti. Yunuslar, su yüzeyine peş peşe sıçrayarak ilerlemesi ortaya renkli görüntüler çıktı. Yunusların bota eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.