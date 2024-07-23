Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü törenle kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

23.07.2024 13:18
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Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Masatlı, törendeki konuşmasında, Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hatay halkının kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini, azim ve kararlılığıyla kırmayı başararak büyük bir zafere imza attığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı 'Şahsi meselemdir' diyerek sahiplendiği ve bizzat yürüttüğü politika eseri ortaya konan bu güçlü vatan sevgisi ve sarsılmaz milli irade; bölünmez bütünlüğümüz adına, tarihimizin en parlak sayfalarından birini oluşturmakta ve bu toprakların, milletimiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda, her durum ve şartta tek vücut olmayı başarmış milletimizin, kazandığı bu siyasi ve diplomatik başarı ile kırk asırlık Türk yurdu olan Hatay'ımız kendi kaderine terk edilmemiş, sonsuza kadar da edilmeyecektir. Aziz şehitlerimiz; bu şanlı gün, her bir Türk vatandaşımızın kalbinde bir bağımsızlık meşalesi olarak yanmaya devam edecek ve kalbi, sizlerin mukaddes emanetiniz olan bu topraklar için atan Hataylıların gösterdiği cesaret, vatanseverlik ve kadirşinaslık, milletimizin o berrak hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır."

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

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