Hatay'ın Yeniden İnşası Başladı

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, deprem sonrası yeniden inşa sürecine ilişkin, "Hatay'ı 21'inci yüzyıla yakışır, güçlü, marka değeri yüksek ve insan odaklı bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Hatay'da düzenlenen 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneli öncesi değerlendirmelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlattı. Vali Masatlı, "Buradan aslında dünyaya önemli bir mesaj vermek istedik. Çünkü dünyanın özellikle çevresel konular, imar ve yapılaşma alanlarında çok ciddi farklılıkları bulunuyor" dedi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yeniden inşa sürecini başlattıklarını hatırlatan Vali Masatlı, "Hatay'da dünyada belki de eşi benzeri görülmemiş bir ihya, inşa ve imar çalışması başladı. Hatay'ın ilk yıkıldığı andan enkazların kaldırılmasına ve yeniden yapılanmasına kadar her aşamaya şahit olduk. Ortaya çıkan bu yeni şehir insan odaklı, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini önceleyen ve dünyanın çevresel normlarına uygun şekilde inşa ediliyor. COP31 kapsamında buraya gelen heyetlerin de bu süreçten alacağı çok önemli örnekler olduğunu düşünüyoruz. Binalarımız, okullarımız, sağlık tesislerimiz yıkıldı. Ancak bugün Hatay'ı 21'inci yüzyıla yakışır, güçlü, marka değeri yüksek ve insan odaklı bir şehir olarak yeniden inşa etme fırsatı doğdu." diye konuştu..

