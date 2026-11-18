Hatay İskenderun'da 15 iş yeri denetlendi, 178 kişi GBT ile sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da günübirlik kiralanan apartlar ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimde 15 iş yeri incelendi, 178 kişi GBT ile sorgulandı. GPS, sözleşme ve KABİS bildirimi gibi eksiklik belirlenen işletmelere cezai işlem uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan apartlar ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen uygulama kapsamında 15 iş yerini inceledi, 178 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Denetimde 3 iş yerinin kiralık araçlarında GPS cihazı bulundurmadığı, 2 iş yerinin kira sözleşmesi düzenlemediği, 2 iş yerinin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) bildirimde bulunmadığı, 3 iş yerinin anlık veri girişi yapmadığı, 3 iş yerinin ise usulüne uygun kayıt tutmadığı belirlendi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA
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