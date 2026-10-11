Hatay İskenderun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı

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Hatay İskenderun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 29 Eylül-10 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 993 gram esrar, 163 uyuşturucu hap, 32,69 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 29 Eylül-10 Ekim'de operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin 12 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmalarda, 1 kilo 993 gram esrar, 163 uyuşturucu hap, 32,69 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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