Hatay Kırıkhan'da deprem sonrası Marangozlar Camisi 137'nci cami olarak açıldı - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da deprem sonrası Marangozlar Camisi 137'nci cami olarak açıldı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremlerin ardından yapımı tamamlanan Marangozlar Camisi törenle ibadete açıldı. Vali Mustafa Masatlı, kentte 137'nci caminin açılışının yapıldığını belirterek hayırseverlerin desteğiyle 24 cami ve 19 Kur'an kursunun yapımının sürdüğünü kaydetti.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Marangozlar Camisi, törenle ibadete açıldı.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Marangozlar Sitesi'ndeki caminin inşası Türkiye Diyanet Vakfı, Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı.

Açılışı yapılan camide Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası kentte 137'nci caminin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Marangozlar Camisi'nin hayırlı olmasını dileyen Masatlı, hayırseverlerin desteğiyle kentte 24 cami ve 19 Kur'an kursunun yapımının da sürdüğünü kaydetti. ???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da deprem sonrası Marangozlar Camisi 137'nci cami olarak açıldı - Son Dakika
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