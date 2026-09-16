Hatay Kırıkhan\'da silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hatay Kırıkhan'da silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Jandarmanın ikamette yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait parçalar ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli Ş.M.Y'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait parçalar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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