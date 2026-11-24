Hatay Reyhanlı'da 2 otomobil çarpıştı, savrulan araç koyuna ve parktaki araca çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri savrularak yol kenarındaki koyuna, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, çarpışıp savrulan 2 otomobilden 1'i yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka otomobile çarptı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?