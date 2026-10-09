Hatay Valisi Masatlı, bebeği hastaneye yetiştiren polislere başarı belgesi verdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte görev esnasında örnek ve fedakarca davranışlar sergileyen emniyet mensuplarına başarı belgesi verdi.

Vali Masatlı, trafik kazasının ardından yola dökülen yağın diğer araçlar için tehlike oluşturmaması adına elleriyle kum taşıyarak yolu emniyete alan polis memuru Murat Gündüz ile trafikte geçirdiği rahatsızlık sonucu bilinci kapanan bir bebeği motosikletleriyle hastaneye yetiştiren polis memurları Furkan Cenneter ve Fatih Özsunar'ı makamında kabul etti.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Uğur Zengin'in de hazır bulunduğu ziyarette Masatlı, polis memurlarına başarı belgelerini takdim etti.

Vali Masatlı, polislerin sadece kamu düzenini sağlamakla kalmayıp devletin merhametini ve şefkatini de sahada en güzel şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Polis memurları Murat Gündüz kaza anında ve Furkan Cenneter de rahatsızlanan bebeği hastaneye götürme sürecinde yaşadıklarını anlattı.