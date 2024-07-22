Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'daki deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'daki deprem konutlarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı süren 2 bin 593 konutun şantiye alanını ziyaret etti. Ayrıca Düğünyurdu Mahallesi'nde örnek daireyi de gezen Vali Masatlı, yetkililerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İskenderun'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.

22.07.2024 20:53
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı süren 2 bin 593 konutun şantiye alanını ziyaret etti.

Düğünyurdu Mahallesi'nde örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskenderun'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'daki deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

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