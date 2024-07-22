Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'daki deprem konutlarını inceledi

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı süren 2 bin 593 konutun şantiye alanını ziyaret etti.

Düğünyurdu Mahallesi'nde örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskenderun'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.