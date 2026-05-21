Antakya\'da sağanakta ev çöktü: 1 ölü

21.05.2026 05:59
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir ev çöktü, enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi kurtarılırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağış faciaya yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yamaçta bulunan bir ev çöktü.

Çevrede büyük paniğe neden olan olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZ ALTINDAN 3 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin enkazda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolunda ulaşım durduruldu.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

