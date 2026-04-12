Hataylı Terzi Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

12.04.2026 10:49
46 yıllık terzi Ali Kapan, unutulmaya yüz tutan mesleğini sürdürmek istiyor.

HATAYLI terzi Ali Kapan (62), meslekte 46 yılını geride bıraktı. Artık sadece tadilat yaptığını, unutulmaya yüz tutan mesleğinin yok olmasını istemediğini belirten Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor" dedi.

Reyhanlı ilçesinde henüz 16 yaşındayken çırak olarak terziliğe başlayan Ali Kapan, askerlik görevini yaptıktan sonra kendi iş yerini açtı. Mesleğindeki 46 yılı geride bırakan Kapan, yarım asra yakındır bin bir emekle diktiği kıyafetlerle müşterilerini giydirdi. Mesleğini çok sevdiğini ve yaşamının sonuna kadar sürdürmek istediğini belirten Kapan, unutulmaya yüz tutmuş olan terziliğin yok olmamasını istedi. Şu anda talep olmadığı için yeni kıyafet dikmediğini, sadece tadilat yaptığını kaydeden Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor. Sadece tadilat yapıyoruz. Bir ömrü adadığım mesleğin yok olmasına gönlüm razı değil. Aslında terzilik ölmeyecek bir meslek. Hazır giyim olsa da herkesin, her zaman ihtiyacı olabilecek bir meslek" diye konuştu.

Mesleğin gözden düşmesi nedeniyle çırak da bulamadığını belirten Kapan, dükkanına gelen müşterilere yıllardır tek başına hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

