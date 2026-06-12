Hatice Yalman: Kadın Girişimci Reyhanlı'da Fırın Açtı - Son Dakika
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Hatice Yalman: Kadın Girişimci Reyhanlı'da Fırın Açtı

Hatice Yalman: Kadın Girişimci Reyhanlı\'da Fırın Açtı
12.06.2026 09:52
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Hatice Yalman, oğlu için açtığı fırında çalışarak kadın girişimciliği destekliyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Hatice Yalman (38), oğlu Ali Yalman (18) için açtığı fırında çalışmaya başladı. Anne Yalman, "Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir" dedi.

İlçedeki bir iş yerinde aşçılık yapan Hatice Yalman, bir fırıncının yanında çalışan oğluna işletmesi için fırın açtı. Fırında zaman zaman oğlu ve ustalarına yardım eden Yalman, mesleğe ilgi duydu. Hatice Yalman, daha sonra çalıştığı yerden ayrılarak, fırında oğlu ile birlikte çalışmaya başladı.

'HERKES AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURABİLİR'

İlçede kadın fırıncıların yaygın olmadığını kaydeden Yalman, "Ben de böyle bir fırın açtım. Çok şükür her şeyim mevcut, her şeyi çıkarıyoruz burada. Fırınımızda sadece ekmek değil, pide çeşitleri, tandır ekmeği, lahmacun, yağlı katmerli ve Hatay'a özgü katıklı ekmek de pişiriyoruz. Bir kadın girişimci olarak bütün kadınların ayakta durmasını istiyorum. Herkes ayaklarının üstünde durabilir. Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatice Yalman: Kadın Girişimci Reyhanlı'da Fırın Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bünyamin Akyel Bünyamin Akyel:
    çok güzel bi girişim ama neden bunu daha erkenden yapmadı böyle fırsatları görüp harekete geçenler daha çok olabilirdi ya! keşke tüm kadınların böyle bir cesareti olsa! işte bu biraz geç anlaşılan bir şey de olsa helal olsun şimdi başlayıp yoluna devam etmesini diliyorum gerçekten! 0 0 Yanıtla
  • Selda Kalaycı Selda Kalaycı:
    bu tür haberler yayınlamak yerine seçim müdürlüğü kararları haber yapın aydınlık Türkiye için 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Barış Cevik İbrahim Barış Cevik:
    devlet kadın girişimcileri destekliyo diye konuşuyo da ne destek görüyo ki bu kadınlar pratik anlamda hiçbir şey yok vergi matrah işlemler resmi işler hepsi var ama imkan yok ki işletmeyi rahat yürütsün kadın ne zaman istese özel sektör işleri yürütebilmesi lazım devlet destek vermek istiyorsa bütün engelleri kaldırması gerekir 0 0 Yanıtla
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