Hatimoğulları'ndan Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Gülmek de güldürmek de yasak. Ne trajikomik bir korku sahnesi" dedi.

Hatimoğulları'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Gülmek de güldürmek de yasak. Ne trajikomik bir korku sahnesi. Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı sözün, gülümsemenin, esprinin dahi güvence altında olmadığını bir kez daha göstermiştir."

Deniz Göktaş şahsında ortaya çıkan mesele ifade özgürlüğünün askıya alınması, demokratik ve hukuki güvencelerin hiçe sayılmasıdır. Söz olsun; Deniz'i de, arkadaşlarımızı da cezaevlerinden çekip alacak, demokratik toplumu inşa edeceğiz."