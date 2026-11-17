(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Basın tek sesliliğe zorlanıyor, halkın haber alma hakkı gasp ediliyor. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Artık yeter. Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz. Halk TV'den sonra şimdi de Sözcü TV'ye kayyım atandı. Kayyım, muhalif basını susturmanın olağan aracına dönüştürüldü. Basın tek sesliliğe zorlanıyor, halkın haber alma hakkı gasp ediliyor. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz. Hiçbir baskı, halkın gerçeğe ulaşma hakkını ortadan kaldıramaz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır."