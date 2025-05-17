Hatıra Kolye, 7 Ton Çöp Arasında Bulundu - Son Dakika
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Hatıra Kolye, 7 Ton Çöp Arasında Bulundu

Sultanbeyli'de vefat eden annesinden hatıra kalan kolyesini kaybeden Yağmur Demirtaş, yaptığı uzun arama çalışmaları sonucunda kolyesine ulaştı. Çöpe atılan kolye, 7 ton çöpün içinde 4 saatlik arama sonrası bulundu.

17.05.2025 15:42
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Yanlışlıkla çöpe atılan hatıra kolye 7 ton çöpün içinde bulundu

Sultanbeyli'de çöpe atılan kolye, atık merkezinde çöplerin arasında bulundu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşayan ve vefat eden annesinden kendisine hatıra kalan kolyeyi evinde bıraktığı yerde bulamayan Yağmur Demirtaş, kolyenin içerisinde olduğu poşetin yeğeni tarafından çöpe atıldığını öğrendi. Kolyeyi bulmak için mahallesindeki çöp konteynerlerini arayan Demirtaş aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi'ne ulaşarak yardım istedi. Aile ve belediye ekipleri tarafından atık merkezinde yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde neredeyse 4 saat süren arama çalışmaları sonucunda kolye bulundu.

Sultanbeyli'de yaşayan ve geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Yağmur Demirtaş, annesinden kendisine hatıra kalan kolyeyi bir poşete koydu. İki gün önce işten evine gelen Yağmur Demirtaş, içinde kolye olan poşeti bıraktığı yerde bulamadı. Yeğeninin poşeti çöpe attığını öğrenen Demirtaş, hem mahalledeki çöp konteynerlerini didik didik aramaya başladı hem de Sultanbeyli Belediyesi'ne ulaşarak yardım istedi. Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle atık merkezine giden Demirtaş için merkezdeki çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Yağmur Demirtaş, arkadaşı ve babası, kolyeyi yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları içerisinde bulmak için çaba sarf etti. Atık merkezindeki çalışanlar da kolyeyi arama çalışmalarına destek verdi. Demirtaş'a annesinden hatıra kalan kolye, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar neticesinde pres makinesine atılmak üzereyken bulundu.

"Annemin hatırası kaybolmadı"

Yağmur Demirtaş, "Dört ay önce annemin bana hatıra bıraktığı kolyenin işten eve geldiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Onu bir poşetin içinde saklamıştım. Ancak yeğenim yanlışlıkla çöpe atmış. Bunu duyunca işten geldiğim gibi konteynerleri karıştırmaya başladım. Ardından sosyal medyada Sultanbeyli Belediyesi'ne ulaştım. Onlar da bana Atık Merkezi'ne gitmemi söylediler. Hemen oraya gittim. Sağ olsunlar, konteyneri durdurdular. Üç, dört saat boyunca, yedi ton çöpün arasında poşeti aradık. Çalışanlar büyük bir özveriyle destek verdi. İşimiz kolay olmadı. İlk başta bireysel olarak aradık. Kepçe operatörü gelip, 'Biraz dinlenin, ben yardımcı olayım' dedi. Kepçeyle çöpler karıştırıldı. Sonra ben, kız arkadaşım ve babam bir araya geldik. İçimizden bir his, 'burada' dedi. Poşet tam dışarı atılırken ve pres makinesine gitmek üzereyken onu fark ettik. Poşeti açtığımda içinden annemin kolyesi çıktı. Bu benim için maddi değil, manevi anlamda paha biçilemezdi. Allah yardım etti, Sultanbeyli Belediyesi çalışanları da büyük emek verdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Annemin hatırası kaybolmadı. En kıymetli olan da buydu" dedi.

Sultanbeyli Katı Atık Gece Formeni Emre Bilgin, "Yaklaşık saat 21.00 sıralarında vatandaşımızdan, çöpe atılan değerli bir eşya konusunda bize bilgi ulaştı. Hemen bölgedeki ekiplerimizi çağırarak aktarma istasyonuna yönlendirdik. Vatandaşımız geldiğinde, çöpün dökülmesini önlemek için aracı beklettik. Aracımızı daha sonra istasyon alanına aldık ve içindeki tüm atıkları zemine boşalttık. Ardından ekip arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir arama çalışması başlattık. Yoğun ve dikkatli bir çalışmanın ardından, tam pres alanına giderken arkadaşlarımız poşeti fark etti ve hemen çıkardı. Manevi değeri yüksek olduğu için biz de bu konuda yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Sonuçta önemli olan vatandaşımızın gönlünü kazanabilmekti. Bu konuda destek vermek bizim için de değerliydi" şeklinde konuştu.

Öte yandan atık merkezinde kolyeyi arama çalışmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İHA

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