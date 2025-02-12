Hava Harekatıyla 5 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.
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