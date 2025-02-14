Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi."
Son Dakika › Güncel › Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Eğitim Uçuşu Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?