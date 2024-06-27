Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kalp Grefti Operasyonu

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir'den alınan kalp grefti, Ankara'ya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kapadokya/Nevşehir'den Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."