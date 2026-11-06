Hava Kuvvetleri\'nin 77. yıl etkinliğinde Bayi Akrobasi Takımı Çin Seddi üzerinde uçtu

Hava Kuvvetleri'nin 77. yıl etkinliğinde Bayi Akrobasi Takımı Çin Seddi üzerinde uçtuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bayi Akrobasi Takımı, Tianjin'de Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri, kentteki 77. yıldönümü kutlamaları arasında yer aldı.
TİANJİN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümü etkinlikleri sürüyor.
Hava Kuvvetleri bünyesindeki Bayi Akrobasi Takımı, kutlamalar kapsamında Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua
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