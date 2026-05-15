Hava Kuvvetlerinden Lojistik Tatbikat

15.05.2026 16:21
EFES-2026 tatbikatında A400M uçağıyla hava ikmal ve lojistik destek sağlandı.

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "A400M" stratejik nakliye uçağıyla, ikmal ve lojistik destek görevi gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği tatbikat senaryosu kapsamında, İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Hava Ana Jet Üssü Komutanlığında konuşlu Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 221. Filo Komutanlığı personeli uçuş hazırlıklarını tamamladı.

Pilotlar ve teknik personel, brifingin ardından bakım ve son kontroller için piste çıktı.

Görev komutanı Yarbay Serkan Adal, burada yaptığı açıklamada, tatbikat kapsamında hareket bölgesine çıkarma yapan birliklere ihtiyaç duydukları lojistik desteği sağlamak amacıyla havadan malzeme atma görevi icra ettiklerini söyledi.

Uçuş öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Adal, planlanan görevin emniyetli şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çiğli'den havalanan A400M uçağı, Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesine intikal etti.

Harekat planına uygun olarak gerçekleştirilen görev kapsamında askeri ikmal malzemeleri belirlenen hedef bölgeye, havadan atma yöntemiyle ulaştırıldı.

Tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetle, Hava Kuvvetlerinin operasyonel esnekliği ve stratejik lojistik kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:16:48. #7.12#
