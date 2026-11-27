Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Vilayetler İşleri Başkan Yardımcısı Feyz Ahmed Havafi, Helal Expo 2026 kapsamında yürütülen temaslara dikkati çekerken, "Çok kapsamlı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik, bu temasların Afganistan ticaretine uzun vadeli ve olumlu etkileri olacak." dedi.

İstanbul'da düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Fuarı'na yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulunan Havafi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve İslam ülkelerinin temsilcileriyle yapılan yoğun görüşmelerin ardından ortak yatırımlar ve Afganistan'ın ihracatının artırılması için uygun zeminin oluşturulduğuna vurgu yaptı.

Afganistan'ın farklı vilayetlerinden gelen ve Türkiye'de ikamet eden 100'den fazla Afgan iş insanının fuara aktif katılım sağladığını aktaran Havafi, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı ile birlikte önde gelen Türk iş insanları, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilik yetkilileriyle son derece verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Havafi, bu temasların temel amacının yabancı yatırımcıları Afganistan'a davet etmek, ortak yatırımlarda bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade etti.

Türk iş insanlarından ortaklık teklifi

Fuar ekseninde yürütülen ikili müzakerelerin somut sonuçlar vermeye başladığının altını çizen Havafi, Türk iş dünyasının özellikle sanayi, madencilik ve altyapı alanlarına yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi veren Havafi, şunları söyledi:

"Bu toplantılar sırasında büyük Türk iş insanlarından biri, Afganistan'ın çeşitli sektörlerinde Afgan tüccarlarla yüzde 50 ortaklık esasına dayalı ortak yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Diğer bazı iş insanları da benzer işbirlikleri için istekli olduklarını ifade etti ve sonuçlar konusunda oldukça iyimseriz. Türk iş insanları Afganistan'a çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Biz de kendilerini resmi olarak davet ettik. Gerekli koordinasyonun sağlanması için listelerini bize iletmeleri kararlaştırıldı. Bu fuar zeminini iki ülke arasındaki ticareti daha da canlandırmak için değerlendirmek istiyoruz."

Uluslararası fuarlar ve yeni pazarlara açılım fırsatı

Afgan iş insanlarının uluslararası pazarlara erişiminde son dönemde önemli kolaylıklar sağlandığına dikkati çeken Havafi, aylık düzenlenen uluslararası fuarlar sayesinde büyük tüccarların tanıtıldığını, ülkelerin vize konusunda işbirliği yaptığını ve bu alanda ciddi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Avrupa ülkeleri ve diğer bölgelerle de istişarelerin sürdüğünü aktaran Havafi, "Geçen hafta Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Afrika ülkeleri Afganistan'da bulunmaya, ortak fuarlar düzenlemeye ve ticaret heyetleri değişimine hazır olduklarını bildirdi. Bu adımlar, ülkemizin ihracat ve ticaret yollarının kolaylaştırılması açısından önemli bir aşamadır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) koordinasyonunda İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026, "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" temasıyla 25'ten fazla ülkeden 225 firmayı ve 50'den fazla ülkeden temsilcileri ağırlıyor. Gıda, ilaç, kozmetik, turizm ve İslami finans sektörlerini buluşturan etkinlik, 28 Kasım'a kadar devam edecek.