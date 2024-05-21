Havalimanlarında Yolcular Cihazla Aranacak - Son Dakika
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Havalimanlarında Yolcular Cihazla Aranacak

Havalimanlarında Yolcular Cihazla Aranacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, kanun taslağına göre havalimanı girişlerinde tüm yolcuların cihazla aranacağını ve cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacağını belirtti. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcuların uçağa kabul edilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca, havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceği düzenleme de yapıldığı açıklandı.

21.05.2024 17:41
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili "Kanun taslağına göre havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dahilinde hazırlanan Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kanun teklifi taslağına göre havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Yine yapılan düzenlemeyle havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.

"Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi genişletilecek"

Önümüzdeki süreçte deniz taşımacılığını etkileyecek en önemli konulardan bir tanesi de Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) olacak. Avrupa Birliği son aldığı kararla ETS sistemini denizcilik sektöründen kaynaklanan taşıma emisyonlarını da kapsayacak şekilde genişletecek. Avrupa Birliği ETS düzenlemesi Avrupa Ekonomik Alanı ile bu alanın dışında kalan limanlar arasındaki seferlerde üretilecek olan emisyonlardan elde edilecek gelirin yüzde 50'sini almayarak diğer ülkenin tasarrufuna bırakacak.

"Dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam ettirilecek"

Bu noktada uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin ülkemiz tarafından en verimli şekilde kullanılması büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, emisyon fiyatlandırma sisteminin ülkemizde kurulması durumunda mütekabiliyet esasına göre toplam üretilen emisyonlardan alınacak gelirin belirlenecek bir miktarının ülkemizce alınması sağlanarak buradan elde edilecek gelir ile Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi veya dönüştürülmesi sağlanacak. Bu sayede, dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam ettirilecek.

Özel gelir ve ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek. Uygulama kapsamına alınacak gemilerin cinsi, sefer bölgesi, tonajı, gemilerden alınacak emisyon bedeli oranları, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar yine Cumhurbaşkanımız tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Düzenlemeyle 4922 sayılı kanunu gereğince halihazırda fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemleri, dijital olarak sunulan belgeler üzerinden yapılabilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Havalimanlarında Yolcular Cihazla Aranacak - Son Dakika

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