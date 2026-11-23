BALIKESİR'in Havran ilçesinde etkili olan sağanak yağış ardından oluşan sel suları yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel suları nedeniyle 2 otomobil ile park halindeki damperli bir kamyon ile patos makinesi sürüklendi, bazı mahallelerde elektrik direkleri devrildi.

Havran ilçesinde saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur ilerleyen saatte sağanağa dönüşerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Havran Çayının, sağanak yağmurla birlikte debisi yükseldi. Burada bulunan bir istinat duvarı sel sularıyla yıkılırken olayda yaralanan olmadı. Ancak sel suları nedeniyle park halindeki damperli bir kamyon ile patos makinesi çaya sürüklendi.

Balıkesir- Havran Karayolunun Ayrancı mevkisinde ise yağışla birlikte yamaçtan sürüklenen toprak yığını, yolun bir kısmına savruldu. Ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Yetkililer ayrıca, güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Havran ilçesinin Dereören Mahallesi'nde de sel hasara yol açtı. Sel sularıyla 2 otomobili sürükledi, elektrik direkleri devrildi. Mahallenin girişindeki köprünün hasar görmesi nedeniyle Dereören'e ulaşım kesildi. Dereören Mahallesi Muhtarı Bülent Özkan, "Çok büyük bir afet yaşadık. Şu an için can kaybı görünmüyor, şükürler olsun" dedi.

Geç saatlerde yağmur etkisini azaltırken, ilçede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.