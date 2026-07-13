Havsa\'da Yaralı Leylek Kurtarıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde ayağına ip dolanan yaralı leylek köy sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.
???????Musulça köyünde yaşayan vatandaşlar yuvasındaki bir leyleğin ayağından yaralı olduğunu fark etti.
Köyün muhtarı Deniz Bosdan'ın haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan leylek veterinere götürüldü.
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