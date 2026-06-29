Havza\'da Aşure ve Lokma Etkinliği

Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki cemevinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ve lokma ikram edildi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı İkiz, burada yaptığı konuşmada, aşurenin İslam aleminde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten İkiz, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu birlik ve beraberliğimizi daha nice bin yıllar sürdürsün. Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul etsin." dedi.

Konuşmaların ardından aşık Aşır Kaya ağıtlar okudu, Alevi dedesi Coşkun Kaya dua etti.

Etkinlikte, kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ile 12 imamı temsilen 12 çeşit malzemeden yapılan aşure davetlilere dağıtıldı.