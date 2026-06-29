Havza'da Aşure ve Lokma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Aşure ve Lokma Etkinliği

Havza\'da Aşure ve Lokma Etkinliği
29.06.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma ikram edildi. Etkinlikte birlik vurgusu yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki cemevinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ve lokma ikram edildi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı İkiz, burada yaptığı konuşmada, aşurenin İslam aleminde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten İkiz, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu birlik ve beraberliğimizi daha nice bin yıllar sürdürsün. Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul etsin." dedi.

Konuşmaların ardından aşık Aşır Kaya ağıtlar okudu, Alevi dedesi Coşkun Kaya dua etti.

Etkinlikte, kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ile 12 imamı temsilen 12 çeşit malzemeden yapılan aşure davetlilere dağıtıldı.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Samsun, Güncel, Havza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Aşure ve Lokma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 15:34:50. #7.13#
SON DAKİKA: Havza'da Aşure ve Lokma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.