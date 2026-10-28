Havza\'da belediye ekipleri sıcak asfalt çalışması yapıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Havza ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Şehit Jandarma Komando Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı ve zemin hazırlık çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüne başladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışma kapsamında 2 bin 200 metre sıcak asfalt döküleceğini belirterek, "Asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından ilçe merkezindeki ulaşım daha güvenli, düzenli ve konforlu hale gelecek. İlçemiz yapılan bu hizmetten ötürü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan ve ekibine teşekkür ederim." dedi.