Havza\'da Emniyet Personeline Başarı Belgesi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 8 emniyet personeline başarı belgesi verildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve beraberindeki emniyet mensupları, Kaymakam Ayvat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bıyık, yürütülen çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Şehrin güvenliği için kolluk kuvvetleriyle birlikte mesai yaptıklarını belirten Ayvat, "İlçemizde suç aydınlatma ve suç önleyici hizmetlerde çok başarılı çalışmalar yürütülüyor. Emeği geçen tüm emniyet çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Bir teşekkür de emniyet mensuplarımızın birbirinden kıymetli ailelerine borçluyuz. Bu vesile ile bir kez daha Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 181'nci yıldönümü kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ayvat, 8 emniyet personeline başarı belgesi verdi.