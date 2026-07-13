Havza'da Hububat Hasadı 107 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Hububat Hasadı 107 Bin Ton Bekleniyor

Havza\'da Hububat Hasadı 107 Bin Ton Bekleniyor
13.07.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 165 bin dekar alanda buğday ve arpa hasadı, 107 bin 250 ton rekolte bekleniyor.

Samsun'un Havza ilçesinde devam eden hububat hasadında 107 bin 250 ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Havza'da 165 bin dekar alanda buğday, 30 bin dekar alanda da arpa üretimi gerçekleştiriliyor.

Hasadını tamamlayan çiftçiler, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına alım yapan firma ile Havza Buğday Pazarı'ndaki esnafa teslim ediyor.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, dekarda ortalama 550 kilogram verim alınan ilçede yaklaşık 90 bin 750 ton buğday ve 16 bin 500 ton arpa olmak üzere 107 bin 250 ton hububat rekoltesi beklediklerini söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini TMO ve esnafa teslim etmeye başladığını anlatan Genç, "TMO kendisine ürün teslim edecek tüm üreticilerin ürünlerini alacak. Ürünün değerinde satılması için TMO'nun alım yapması çok önemli. Ürününü TMO'ya teslim etmek isteyenlerin mutlaka randevu almaları gerekmektedir." dedi.

Genç, hasat yapan çiftçilere dane kaybı ve yangınlara karşı da uyarıda bulunarak, "Çiftçilerimiz işlerinde uzman biçerdöver operatörleri ile çalışmaları, dane kaybının önüne geçmek için önemli. Ayrıca hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bugünlerde hasat sırasında yangın riskine karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması, olumsuz durum yaşanmasının önüne geçecektir. Tüm çiftçilerimize bol bereketli, kazasız, belasız bir hasat diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Samsun, Havza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Hububat Hasadı 107 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:09:47. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da Hububat Hasadı 107 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.