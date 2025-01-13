Havza'da Kan Bağışı Çalışması Tamamlandı

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Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 4 gün kan bağışı kabul edildi.

Bağış çalışmalarına destek veren Genç Kızılay Havza Şubesi ile gönüllüler, esnaf ve halka Kızılay takvimi dağıtarak kan bağışına davet etti.

Kan bağışı çalışmalarına Havza Belediye Meclis Üyeleri ile Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de destek vererek kan bağışında bulundular.

Havza Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, herkesi kan bağışına davet ederek, "Bir ünite kan üç kişiye hayat vermekte. Kanın tek kaynağı insan bu yüzden sağılığı elveren herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Bağış çalışmasında 106 ünite kan alınırken bağışçılara Kızılay kupası hediye edildi.