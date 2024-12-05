Havza'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Havza'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Başladı

Yıldız kız ve erkekler futsal turnuvası Havza'da başladı. Takımlar il birinciliği için mücadele edecek.

05.12.2024 11:46
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Okul Sporları Güney Bölgesi Havza Birinciliği Yıldız Kız ve Erkekler Futsal Müsabakaları başladı.

Havza Sportif Müsabakalar Bölge Koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın ilk gününde yıldız erkeklerde Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ile Havza 25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu, yıldız kızlarda ise Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ile Havza İmam Hatip Ortaokulu karşılaştı.

Asarcık, Ladik, Vezirköprü, Kavak ve Havza'dan minik kız, minik erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız genç erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar neticesinde dereceye giren takımlar, Samsun'da yapılacak il birinciliğine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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