Havza'da Projeler Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Projeler Değerlendirildi

Havza\'da Projeler Değerlendirildi
18.02.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ayvat başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 ve 2026 projeleri görüşüldü.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçede yapılan ve tamamlanan projeler değerlendirildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda ilçede ekonomik, tarımsal, ticari ve sanayi alanlarında 2025 yılında yapılan kamu ve özel yatırımları, yürütülen hizmetler ve 2026 yılında hayata geçirileceklerle devam eden projeler görüşüldü.

Ayvat, Havza'da 2025 yılında önemli yatırımların hizmete girdiğini, aynı zamanda Havza OSB'de ciddi gelişmeler yaşandığını belirterek, "Toplantı ile ilçemizin ekonomik, tarımsal, ticari ve sanayi alanlarında gelişimine katkı sunmak ve yürütülecek hizmetleri doğru şekilde değerlendirilmesini hedeflemekteyiz. Havza OSB hızlı şekilde büyüyor. TCDD tarafından yükleme rampası, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıya yönelik çalışmalar devam etmekte. Yatırımlarını tamamlayan fabrikalarımıza tapularını teslim ediyoruz. Diğer taraftan yeni yatırımcılar ile görüşerek yer tahsislerine devam ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediyenin 2026 yatırım programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın yanı sıra siyasi partilerle kooperatif ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Havza, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Projeler Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:44:22. #7.11#
SON DAKİKA: Havza'da Projeler Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.