Havza'da Sel Felaketi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta sağanak sonrası oluşan selin geliş anına ve suların yükselişine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti.

Sel ve taşkının boyutuna ilişkin vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, suda sürüklenen bir vatandaşın banklara tutunarak kurtulması, bir kişinin sel nedeniyle taksi durağı önünde bulunan aracın üzerine çıkması, araçların ve çöp konteynerinin suda sürüklenmesi yer aldı.