Havza\'da Sel Sonrası Seyyar Mutfak Kuruldu

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel sonrasında çalışan ekipler için seyyar mutfak kuruldu.

Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışması devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

Çalışmalara katılan ekipler için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından seyyar mutfak oluşturuldu.