Havza'da Sel Sonrası Temizlik Hızlandı
Havza'da Sel Sonrası Temizlik Hızlandı

Havza\'da Sel Sonrası Temizlik Hızlandı
13.05.2026 08:45
Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları hız kazandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı.

Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde, temizlik çalışması devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobil ile motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi.

Öte yandan, Havza'daki çalışmalar AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su basmış, araçlar da sürüklenmişti.

Kaynak: AA

