Havza'da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başladı - Son Dakika
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Havza'da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başladı

Havza\'da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi. Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında üçüncü sınıfta eğitim gören 420 öğrenciye sportif test ve ölçüm yapıldı. Proje ile geleceğin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesi amaçlanıyor. Testlerle öğrenciler en uygun spor dallarına yönlendirilecek ve yetenekleri erken yaşta fark edilecek. Bu proje, ülke genelinde sportif başarıların artmasına katkı sağlayacak.

07.05.2024 13:49
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında üçüncü sınıfta eğitim gören 420 öğrenciye sportif test ve ölçüm yapıldı.

Tarama testleri ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

Projenin önemine işaret eden Uzun, "Yapılacak testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek ve yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası başarıların artmasında etkin olacak bir proje." dedi.

Kaynak: AA

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