Havza'da Türk Halk Müziği Korosu İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Havza'da Türk Halk Müziği Korosu İlk Konserini Verdi

Havza\'da Türk Halk Müziği Korosu İlk Konserini Verdi

Havza'daki 60 kişilik koro, ilk konserini huzurevinde Türk Halk Müziği eserleriyle gerçekleştirdi.

08.11.2024 17:16
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Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen, memur, mühendis, psikolog, sağlıkçı, elektrik ve torna ustası gibi çeşitli meslek dallarında çalışanlar ile öğrencilerin oluşturduğu 13 ila 70 yaş aralığındaki 60 kişilik koro, ilk konserini verdi.

Türk Halk Müziği'yle ilgilenen, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Erdem Ünal'ın gayretiyle kurulan Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, ilk performansını Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde sergiledi.

Şefliğini Erdem Ünal'ın yaptığı koro, farklı yörelere ait 16 türkü seslendirdi.

Konserde, merkez sakinlerinden 70 yaşındaki Neyzen Bayram Bat da sahne aldı.

Konserin ardından bu ay doğum günleri olan 7 Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakini için pasta kesildi.

Erdem Ünal, AA muhabirine, uzun yıllardır Türk Halk Müziği korosu kurmak için çaba gösterdiğini belirterek "Bu çabalar neticesinde kurulan Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu'nun ilk konserini vermesinin gururunu yaşıyoruz. Güzel ve eğlenceli bir konser oldu. İlk konserimizi huzurevinde düzenlemenin de ayrı bir anlamı oldu. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çok daha güzel konserlerle halkımızın huzurunda olacağız." dedi.

Konsere Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile merkez sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Türk Halk Müziği Korosu İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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