Havza Esnaf Odası Başkanları Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Havza'da genel kurul süreçlerini tamamlayarak yeniden seçilen esnaf odalarının başkanları, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

Yeniden seçilen Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Kaymakam Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, esnaf odaları başkanlarını tebrik ederek, "Görevlerinizde sizlere başarılar diliyorum. Hepimizin ortak paydası olan Havza'ya birlikte hizmet etmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Oda başkanları adına konuşan Cesur Şahin ise Kaymakam Ayvat'a kabulleri için teşekkür ederek, "Havza için çalışan ve değer üreten esnafımız için çalışıyoruz. Havza'mız için oda başkanları olarak üzerimize düşen ne varsa birlik ve beraberlik içinde yapmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.