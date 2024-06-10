Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu\'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sergisi Açıldı

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Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Okulun yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve okul öğrencileri tarafından yıl boyu yapılan resim ve teknolojik tasarımların yer aldığı serginin açılışını Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sergimizi yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenledik. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmakta." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise sadece akademik başarıyı değil, sanatsal ve sportif alandan başarıyı da yakalamak için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Ertuğ ve davetliler projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Açılışa okul müdürleri ve davetliler katıldı.