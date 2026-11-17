Havza İlçe Müftülüğünün kasım ayı toplantısı, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, dini hizmetlerin daha verimli yürütülmesi ve toplumla daha güçlü bağlar kurulmasına yönelik konular ele alındı.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, din görevlisi olmanın yalnızca namaz kıldırmak ve hutbe okumakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Din görevlilerinin ihtiyaç duyulan her yerde bulunması gerektiğini vurgulayan Alıcı, "Din görevlisi, yardıma ihtiyacı olana el uzatmak ve yaşantısıyla toplumun her alanında örnek olmak için vardır. Din görevlileri olarak bizlere ihtiyaç duyulan her yerde olma gayreti içerisinde olmalıyız." dedi.

Toplantının ardından, Havza Müftülüğü ile Samsun'da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında imzalanan protokol kapsamında din görevlilerine yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, iyi huylu prostat büyümesi (BPH), prostat iltihabı ve prostat kanserinin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.