Hayaller Gerçek Oluyor

Adıyaman'da anaokulu öğrencilerinin hayal ettikleri oyuncakların resimleri, gerçeğe dönüştü.

Adıyaman Nene Hatun Anaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 150 öğrencinin hayallerini süsleyen oyuncakların 3D yazıcıyla gerçeğe dönüştürdüğü eserler İl Halk Kütüphanesi Kommagene Kültür Merkezinde sergilendi.

"Bir hayal, bir çizgi, bir oyuncak" sloganıyla 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda üretilen eserler Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımı açıldı.

4 ile 6 yaş arası çocuklar hayal ettikleri oyuncakların resimlerini çizdikten sonra, bilgisayarda tasarlanarak 3D yazıcıyla oyuncağa dönüştü. Herhangi bir zararlı katkı maddesi bulunmayan oyuncaklar şeker kamışından yapıldı. Roketinden uzay aracına, çeşitli hayvanlardan eşyalara 150'ye yakın eser sergilendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin çocukların hayal etmesini, kendilerine güvenmesini, kendilerini ifade etmesini önemsediğini belirterek, "Çocuklarımızın hayal ettiği ve resme döktüğü oyuncakların gerçeğe dönüştüğü bir sergideyiz. Özellikle teknoloji kullanarak çizilen resimlerden, şeker kamışı kullanılarak üretilen sağlıklı oyuncaklar sergileniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde çocuklarımızın hayal etmesi, kendilerine güvenmeleri, kendilerini ifade etmesi önemseniyor." dedi.

Minik çocuklar ise çizdikleri resimlerin gerçek oyuncağa dönüşmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.