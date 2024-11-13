Hayallerinin Peşinden Koşan Tiyatro Eğitmeni: Gamze Aşık

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Bizim Hikayemiz" programının yeni konuğu, drama ve tiyatro eğitmeni Gamze Aşık oldu. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu tiyatro ve drama dünyasına adım atışını ve ardından bu alanda eğitmen oluşunu anlatan Aşık, kendi yolculuğunu örnek göstererek, herkese hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret vermek istediğini belirtti.

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi'nde yaşayan Gamze Aşık, hayatının dönüm noktasını 2016 yılında Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Evi'nin önünde asılı bir afişte buldu. Aşık'ın ilk yıl sahneye çıkması beklenmiyordu; fakat kendini sahnede buldu. Gamze Aşık, bu duygunun büyüsünü bir kez daha hissedince, tiyatronun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu anladı. "Sahneye çıkmak, benim için sadece bir gösteri değil, ruhumun derinliklerine inmekti" diyen Gamze Aşık, bu motivasyonla Kocaeli Üniversitesi'nde drama eğitimi almaya başladı.

Gamze Aşık, eğitim sürecinde birçok tiyatro atölyesine katıldı, usta isimlerden dersler aldı ve her fırsatta sahne arkasında çalışarak kendini geliştirdi. Aşık, eğitimini tamamladıktan sonra drama sertifikasını alarak okullarda staj yapmaya başladı. Hayallerini gerçekleştirdiği bir pozisyona ulaşarak, Ataşehir Belediyesi'nde drama ve tiyatro eğitmeni olarak işe başlayan Gamze Aşık, şu an İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde hem çocuklara hem de yetişkinlere dersler veriyor.

2016 yılında eğitim aldığı dönemde doğan çocukların şimdi öğrencileri olmasının kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirten Aşık, "Onların gözlerindeki heyecanı görmek, beni her defasında yeniden motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Kendi yolculuğundan ilham alarak, herkese hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret vermek istediğini belirten Gamze Aşık, "Hayallerim imkansız gibi geliyordu ama süreç içerisinde çalıştıkça bunun bir mucize olduğunu fark ettim. İsteyen, hevesli olan herkes bu süreçte başarılı olabilir" diye konuştu.

"Sahnede, sadece bir oyun oynamak değil; insan ruhunu anlamak, duyguları paylaşmak ve birlikte büyümek önemli" diyen Gamze Aşık, yaşadığı mutluluğun, kendisi için en büyük ödül olduğunu dile getirdi. Gamze Aşık, her dersinde öğrencilere sadece teknikleri değil, aynı zamanda hayal kurmanın ve bunu gerçekleştirmek için çalışmanın önemini de vurguladı. Aşık, "Tiyatro, hayatın bir yansımasıdır. Sahneye çıkan herkes, kendi hikayesini anlatma cesaretini göstermelidir" sözleriyle, sahneye adım atan her bireyin potansiyelini keşfetmesine olan inancını dile getirdi.