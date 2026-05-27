HAYAT 112 Acil Uygulaması 400 Bin İndirme Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HAYAT 112 Acil Uygulaması 400 Bin İndirme Aldı

27.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği HAYAT 112 Acil uygulaması 7 günde 400 bin indirme sayısını geçti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulaması, bayram öncesi hizmete sunulmasının ardından 7 gün içinde 400 bin indirme sayısını geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 21 Mayıs'ta duyurduğu yen nesil dilekçe portalı 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulamasının indirme oranları 1 hafta içerisinde yarım milyona yaklaştı. Acil ihbar hattının tek bir numarada toplanmasının ardından dijital dünyaya yönelik atılan adımlar çerçevesinde 112, sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarılarak fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştü. Tüm mobil uygulamaların tek bir çatı altında birleştirilmesiyle dijital bütünlük sağlandı. e-Devlet bilgileriyle kullanılan uygulamada 'İlk Yardım İhbarı' tek tuşla fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyip olayın yaşandığı adresi ekleyerek anında polis ekiplerine iletilecek. Güvenlik güçleri hızla olay yerine intikal edecek. İhbarlar e-Devlet üzerinden yapılacağı için dijital dilekçe niteliğinde olacak.

Uygulamayı IOS ve Android'den indirilmeye başladığı tarihten itibaren 7 gün içinde indirme oranı IOS'da 170 bin, Android'de ise 250 bin oldu. Uygulamada en çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. Sırasıyla, AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı ve Sahil Güvenlik birimlerine ihbar yapıldı.

En fazla ihbar yapılan şehirler sırasında İstanbul ilk sırada yer alırken mega kenti Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş takip ederek en çok ihbar yapılan ilk 7 şehir arasında yer aldı. AFAD'a en çok ihbar deprem bölgesinden ve deprem yaşanılan şehirlerinden yapıldı. Sahil Güvenliğe en çok ihbar ise sahil şeridi şehirlerinden geldi.

MERKEZ KIRMIZI KODLA UYARILACAK

Portalda 7 gün içinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik 400'ün üzerinde ihbar yapıldı. Bu ihbarlar, 112 birimlerince yerel yönetimlere iletildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaması durumunda ihbarlar, birkaç gün içinde HAYAT 112 Acil uygulaması merkezine 'Kırmızı kodla müdahale edilmedi' uyarısı olarak düşecek. Yerel yönetimler müdahale edene kadar bu kırmızı kod uyarısı sistemde kalmaya devam edecek.

İSTEYEN KENDİSİNİ GİZLEYEBİLECEK

Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgileri, KVKK'ye uygun olarak tamamen gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Vatandaşlar, 'ihbarımı gizli tut' seçeneğiyle gizlilik modunu aktifleştirerek suçla mücadeleye güvenle destek olabilecek. Uygulama üzerinden ihbar yapmak istemeyenler için geleneksel sesli çağrı sistemi de korunuyor. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, panik anlarında ekrandaki '112 Acil' butonuna dokunarak merkeze anında sesli olarak bağlanabilecek.

RADARLAR HAYAT 112 ACİL'DE

Portal sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergahlardaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla telefonlarından görebilecek. Güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmeyecek; ancak yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği uygulamada bildirilecek. Uygulama üzerinden seçilecek 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarıları artık anında alınabilecek. Vatandaşlar merak ettiği kişileri uygulamadan takip edebilecek. 5 ve üzeri şiddetinde depremin yaşandığı yerin 100 kilometre yarıçapındaki vatandaşlara 'İyi misin' mesajı gönderecek. Eş zamanlı olarak sistemde kayıtlı 5 yakınına otomatik 'Merak etmeyin o güvende' mesaj iletilecek. Doğal afette iletişim hatlarının yoğunluğu azalacak. İçişleri Bakanlığı mühendislerinin ürettiği yüzde yüz yerli uygulama, hiçbir dış destek alınmadan geliştirildi. Uygulamada İngilizce dil desteği de bulunuyor. Yakın zamanda portala yeni diller de eklenecek.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYAT 112 Acil Uygulaması 400 Bin İndirme Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:15:40. #7.12#
SON DAKİKA: HAYAT 112 Acil Uygulaması 400 Bin İndirme Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.