HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirildi - Son Dakika
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HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirildi

05.06.2026 17:25
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İçişleri Bakanı Çiftçi, HAYAT 112 Acil uygulamasının indirilme sayısının 522 bin 150’ye ulaştığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "HAYAT 112 Acil" uygulamasının indirilme sayısının 522 bin 150'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, İçişleri Bakanlığınca acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla geliştirilen "HAYAT 112 Acil" uygulamasına ilişkin verileri paylaştı.

Uygulamayı mobil cihazlarına indiren vatandaşların sayısının yarım milyonu geçtiğini belirten Çiftçi, "HAYAT 112 Acil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indiren vatandaşımızın sayısı 522 bin 150'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, uygulamanın kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olarak hizmet verdiğine dikkati çekerek, platformun özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"HAYAT 112 Acil, tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme, deprem anlarında 'Güvendeyim' özelliğiyle yakınlarına bildirim gönderebilme, KADES ve UYUMA sistemleriyle entegre çalışabilme, yangın, trafik kazası ve diğer acil durumları anında ilgili birimlere iletebilme, yaralı ve sahipsiz hayvanların bildirimini yapabilme, güzergah üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görüntüleyebilme özellikleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olarak hizmet veriyor."

Tedbirli ve hazırlıklı olmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Telefonlarına ve mobil cihazlarına 'HAYAT 112 Acil'i yüklememiş vatandaşlarımızın, uygulamayı indirmelerini ve aileleri, yakınları ve çevreleriyle paylaşmalarını önemle rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirildi - Son Dakika

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