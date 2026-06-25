Hayata Köprü Sanat Projesi Sona Erdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat" projesi, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

TDV Kocatepe Konferans Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan TDV Genel Müdürü İzani Turan, emeği geçen herkese ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Genel Müdürü Ayşe Nur Kapusuz da bir konuşma gerçekleştirdi.

Program kapsamında Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezleri (ÇEKOM) tarafından belirlenen, devlet koruması altındaki 7-17 yaş aralığındaki 46 çocuğun etkinliklerde hazırladığı el sanatları, ebru ve resim çalışmaları sergilendi.

Programda, çocuklar tarafından mehter ve bendir gösterileri de gerçekleştirildi.