(İSTANBUL) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Fon Soruşturması" kapsamında ifadeye çağrıldı.

Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işlemle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Başsavcılık son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'yı ifadeye çağırdı.

Hayati Yazıcı, 1 Ekim'de, oğlunun hesabına "Fon Soruşturması" kapsamında tedbir konulduğu ve daha sonra tedbirin kaldırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Yazıcı, oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğu konusunda kuşkusu olmadığını belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastına da asla ve asla müsaade etmem" demişti.

Mustafa Yazıcı, soruşturmada adı geçen ve geçen ay Çekmeköy'de aracının içinde tabancayla vurulmuş vaziyette ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın da ortağı. Ayrıca Mustafa Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Emre Ballı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye TMSF dün yönetim kayyımı olarak atanmıştı.