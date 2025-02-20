Hayırsever İş Adamı 750 Öğrencinin Sınav Ücretini Karşıladı

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Mardin'de 750 öğrencinin YKS sınav ücretini hayırsever iş adamı yatırdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş adamı, ihtiyaç sahibi 750 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı.

İş adamı Ömer Özel, YKS'ye girecek ihtiyaç sahibi 750 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı. Özel, ihtiyaç sahibi ve maddi sıkıntılar yaşayıp sınava girmekte zorlanan öğrencilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Nusaybin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye YKS sınav ücretlerini yatırdıklarını belirten Özel, "Önümüzde üniversite sınavı var. Maddi imkansızlıklar içinde sınava giremeyen öğrencilerimiz vardı. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. İlçe milli eğitim müdürümüzle görüşerek öğrencilerimize böyle bir katkıda bulunacağımı ilettim ve kendisinden müsade istedim. Sağ olsunlar kendileri de listeleri çıkarabileceklerini söylediler ve bu konuda bize yardımcı oldular. 750 öğrencinin ücretini ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim ettik. Öğrenci kardeşlerimizin bu zorlu maratonu da bizi yanlarında yer almak istedik.