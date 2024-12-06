Haykou Parti Sekreteri Yolsuzluk Soruşturmasında

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Çin'in güneyindeki Haynan eyaletinin idari merkezi Haykou'nun Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Lou Zıngbin hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Lou'nun "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin büyük bölümü Sıçuan eyaletindeki idari görevlerde geçiren 57 yaşındaki Luo, 2021-2022 yıllarında bu eyaletin Mienyang şehrinin parti sekreterliği görevini yürütmüş, ardından Ocak 2022'de Haykou parti sekreterliğine atanmıştı.

Luo, Çin'in, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi haline getirmeyi hedeflediği Haynan eyaletinde bu yıl yolsuzluk soruşturması geçiren 4'ncü üst düzey yetkili oldu.

Eyaletin eski Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri Liu Şingtay hakkında mayısta, eski Komünist Parti Sekreteri Luo Baoming hakkında temmuzda ve eski Disiplin İnceleme Komisyonu Yardımcı Sekreteri Çın Şiaobo hakkında ekimde soruşturma başlatılmıştı.